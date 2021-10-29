СБУ викрила спробу підкупити нардепа Санченка. Затримали главу Організації з авторських прав

Служба безпеки України затримала директора Організації колективного управління авторськими і суміжними правами Олександра Нікіна під час спроби підкупити народного депутата через його помічника.

Про це увечері 29 жовтня повідомив лідер гурту «Антитіла» та член спілки захисту авторських прав Тарас Тополя.

Нікін також є главою Української ліги авторських та суміжних прав. За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, він намагався підкупити народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Санченка через його помічника. Санченко також є главою підкомітету Ради з питань музичної індустрії.

За ці кошти Нікін начебто пропонував відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт № 5572 про авторські права з порядку денного парламенту. Його затримали на місці одразу після передачі грошей.

У червоному кружечку — Олександр Нікін, 29 жовтня 2021 року. Тарас Тополя / Facebook

«Сума, що передана Нікіним та зафіксована правоохоронцями, — $100 тисяч. Окрім цього, пропонувалося передавати «потрібним особам» ще по $100 тисяч щорічно», — зазначив Тополя і наголосив, що підкуп не відбувся.

Олександр Санченко був одним із керівників Atlas Weekend, засновником конкурсу краси «СтудМіс України», експертом «Реанімаційного пакету реформ». Санченко був № 137 у партійному списку «Слуги народу» на позачергових виборах до Ради в 2019 році. До Ради потрапив на місце Ірини Венедіктової, після того як її призначили генеральним прокурором.