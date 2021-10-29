СБУ разоблачила попытку подкупить нардепа Санченко. Задержали главу Организации по авторским правам

Служба безопасности Украины задержала директора Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александра Никина при попытке подкупить народного депутата через его помощника.

Об этом вечером 29 октября сообщил лидер группы «Антитела» и член союза по защите авторских прав Тарас Тополя.

Никин также является главой Украинской лиги авторских и смежных прав. По данным источников «Бабеля» в правоохранительных органах, он пытался подкупить народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Санченко через его помощника. Санченко также является главой подкомитета Рады по музыкальной индустрии.

За эти деньги Никин якобы предлагал отсрочить или вообще снять законопроект № 5572 об авторских правах с повестки парламента. Он был задержан на месте сразу после передачи денег.

В красном кружочке — Александр Никин, 29 октября 2021 года. Тарас Тополя / Facebook

«Сумма, переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями, — $100 тысяч. Кроме того, предлагалось передавать «нужным лицам» еще по $100 тысяч ежегодно», — отметил Тополя и подчеркнул, что подкуп не состоялся.

Александр Санченко был одним из руководителей Atlas Weekend, учредителем конкурса красоты «СтудМисс Украины», экспертом «Реанимационного пакета реформ». Санченко был № 137 в партийном списке «Слуги народа» на внеочередных выборах в Раду в 2019 году. В Раду попал на место Ирины Венедиктовой, после того, как ее назначили генеральным прокурором.