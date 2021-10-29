Україна 31 жовтня переведе годинник на зимовий час

В Україні літній час закінчиться в неділю, 31 жовтня, о 4:00 за київським часом — годинник переведуть на одну годину назад.

Перейти на зимовий час країні доведеться, щоб слідувати постанові Кабінету міністрів № 509 від 13 травня 1996 року, згідно з якою в останню неділю березня Україна переходить на літній час (на годину вперед), а в останню неділю жовтня — на зимовий.

У 2020 році пропонувалося скасувати переведення годинника на літній час, оскільки він впливає на біоритми та самопочуття людей, і залишити лише зимовий час. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, але за нього не проголосували. Однак депутати до цього питання ще повернуться.