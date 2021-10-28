Телескоп Hubble показав знімок вмираючої зірки. Публікацію присвятили Геловіну

Космічний телескоп Hubble надіслав знімок вмираючої зірки CW Leonis, розташованої на відстані 400 світлових років до Землі в напрямку сузірʼя Лева.

Про це повідомляється на сторінці NASA.

CW Leonis — «червоний гігант», в атмосфері якої вуглець переважає над киснем. Він виділяється внаслідок ядерних реакцій всередині зірки. За оцінками астрономів, спочатку CW Leonis перевершувала Сонце за масою у 3-5 разів, проте зараз вона зменшилася приблизно на третину. CW Leonis є найближчою до Землі вуглецевою зіркою.

Однією з найбільш інтригуючих особливостей зірки вчені називають яскраві промені світла, які сходять від неї. Їхня яскравість помітно змінилася протягом 15-річного періоду спостережень за ними. Астрономи припускають, що щілини в пилу, який огортає CW Leonis, можуть дозволяти променям зоряного світла проникати крізь космічний пил з різною інтенсивністю. Проте точна причина різкої зміни їхньої яскравості поки що не зʼясована.

Науковці зазначили, що публікація демонструє «лякаючі небесні види» й тому приурочена до Гелловіну (Дня усіх святих), який святкуватимуть 31 жовтня.