«Європейська солідарність» заявила про стеження за Порошенком

Партія «Європейська солідарність» заявила про незаконне стеження за лідером політсили Петром Порошенком.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого президента був зафіксований автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН», — заявили в партії.

Там додали, що перевірка показала відсутність такого знаку у базі автомобільних номерів, і що він є номером прикриття для правоохоронних органів. «Що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади», — йдеться у повідомленні. «Європейська солідарність» звернулася з відповідною заявою до Національної поліції України.

У червні 2020 року «Євросолідарність» вже повідомляла про стеження за Порошенком. Неподалік його будинку зафіксували два автомобілі, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися. Ці автомобілі також мали «номери прикриття».