«Європейська солідарність» заявила про стеження за Порошенком

Партія «Європейська солідарність» заявила про незаконне стеження за лідером політсили Петром Порошенком.
Про це повідомляє пресслужба партії.
«Сьогодні вранці у Козині біля помешкання п’ятого президента був зафіксований автомобіль Volkswagen універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН», — заявили в партії.
Там додали, що перевірка показала відсутність такого знаку у базі автомобільних номерів, і що він є номером прикриття для правоохоронних органів. «Що означає, що спостереження за Петром Порошенком ведеться за вказівкою влади», — йдеться у повідомленні. «Європейська солідарність» звернулася з відповідною заявою до Національної поліції України.
У червні 2020 року «Євросолідарність» вже повідомляла про стеження за Порошенком. Неподалік його будинку зафіксували два автомобілі, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися. Ці автомобілі також мали «номери прикриття».
- 9 жовтня під будинком Порошенка у Козині відбувалася акція двох громадських організацій «з різними точками зору на політичні події в країні». Учасники акції кілька разів пробували розпочати штовханину, яку поліцейські припиняли. Мітингувальники пояснювали, що прийшли до будинку, щоб запитати у Порошенка про його можливі звʼязки з Віктором Медведчуком.
- СБУ заявила, що перевірить причетність Порошенка й ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої до «справи Медведчука» (ідеться про торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу).