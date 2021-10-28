«Европейская солидарность» заявила о слежке за Порошенко

Партия «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за лидером политсилы Петром Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН», — заявили в партии.

Согласно заявлению, проверка показала, что такой знак отсутствует в базе автомобильных номеров и что он является номером прикрытия для правоохранительных органов. «Что значит, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию власти», — говорится в сообщении. «Европейская солидарность» обратилась с соответствующим заявлением в Национальную полицию.

В июне 2020 года «Евросолидарность» уже сообщала о слежке за Порошенко. Недалеко от его дома зафиксировали два автомобиля, в которых находились неизвестные люди, отказавшиеся представиться. Эти автомобили также имели номера прикрытия.