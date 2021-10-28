У Нью-Йорку школи заборонили дітям одягатися на Геловін у костюми з «Гри в кальмара»

У Нью-Йорку декілька початкових шкіл заборонили дітям на Геловін одягати костюми з серіалу «Гра в кальмара». Вони занепокоєні, що це може спровокувати насильство.
Про це пише BBC.
Керівники шкіл зазначили, що такі костюми будуть недоречні. У деяких школах у США існують правила щодо костюмів на Геловін. Вони не повинні мати предметів, які можна сприйняти за зброю, а також не повинні бути «занадто криваві або страшні».
За словами правоохоронців, деякі учні почали відтворювати у школах ігри з цього серіалу під час перерв, тому директори попередили батьків, що подібні ігри є неприпустимими, оскільки вони пов’язані з насильством.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» за перший місяць приніс компанії Netflix $891,1 мільйона. На виробництво серіалу (усього один сезон) Netflix витратила $21,4 мільйона. У середньому — по $2,4 мільйона за епізод.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази). Також через його популярність у компанії Vans різко зросли продажі білих кедів без шнурків (сліпонів) — аж на 7 800%.