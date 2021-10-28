У Нью-Йорку школи заборонили дітям одягатися на Геловін у костюми з «Гри в кальмара»

У Нью-Йорку декілька початкових шкіл заборонили дітям на Геловін одягати костюми з серіалу «Гра в кальмара». Вони занепокоєні, що це може спровокувати насильство.

Про це пише BBC.

Керівники шкіл зазначили, що такі костюми будуть недоречні. У деяких школах у США існують правила щодо костюмів на Геловін. Вони не повинні мати предметів, які можна сприйняти за зброю, а також не повинні бути «занадто криваві або страшні».

За словами правоохоронців, деякі учні почали відтворювати у школах ігри з цього серіалу під час перерв, тому директори попередили батьків, що подібні ігри є неприпустимими, оскільки вони пов’язані з насильством.