Іран погодився відновити перемовини щодо ядерної угоди

В Ірані повідомили про готовність повернутися до перемовин з приводу виконання умов ядерної угоди.

Про це пише AFP.

Таку заяву зробив іранський переговорник Алі Багері після чергового раунду консультацій у Брюсселі.

«Ми згодні розпочати переговори до кінця листопада. Точну дату буде оголошено протягом наступного тижня», — пояснив він.

За його словами, у Брюсселі відбувся «дуже серйозний та конструктивний діалог». Інші учасники перемовин також мають підтвердити повернення за стіл перемовин.