Іран погодився відновити перемовини щодо ядерної угоди

В Ірані повідомили про готовність повернутися до перемовин з приводу виконання умов ядерної угоди.
Про це пише AFP.
Таку заяву зробив іранський переговорник Алі Багері після чергового раунду консультацій у Брюсселі.
«Ми згодні розпочати переговори до кінця листопада. Точну дату буде оголошено протягом наступного тижня», — пояснив він.
За його словами, у Брюсселі відбувся «дуже серйозний та конструктивний діалог». Інші учасники перемовин також мають підтвердити повернення за стіл перемовин.
- У 2018 році 45-й президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою та висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
- Тоді Тегеран дав підписантам ядерної угоди місяць на те, щоб вони вплинули на скасування санкцій США, і погрожував розпочати другий етап виходу з угоди.
- У результаті Трамп почав запроваджувати додаткові санкції, а Іран збільшив темпи збагачення урану.