Байден: США готові повернуться до ядерної угоди, якщо Іран зробить те ж саме

Президент США Джо Байден заявив в Генеральній Асамблеї ООН, що Сполучені Штати готові повернуться до ядерної угоди «в повному обсязі», якщо Іран піде на зустріч і зробить те ж саме.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
За його словами, що США «працюють» з Китаєм, Францією, Росією, Великою Британією і Німеччиною над дипломатичним взаємодією з Іраном і прагненням повернутися до Спільної всеосяжного плану дій (СВПД), від якого США відмовилася в 2018 році рішенням Дональда Трампа.
«Ми готові повернутися до повного дотримання, якщо Іран зробить те ж саме», — заявив Байден.
Мета СВПД — зупинити ядерну програму Тегерану в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, які були введені по відношенню до цієї країни.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою та висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.
- Тоді Тегеран дав місяць підписантам ядерного угоди на те, щоб вони вплинули на скасування санкцій США і погрожував розпочати другий етап виходу з угоди.
- У результаті Трамп почав вводити додаткові санкції, а Іран збільшив темпи збагачення урану.