Новини

Окупація Криму. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Окупація Криму. Швейцарія розширила персональні санкції проти росіян

Flickr / 波記338 Leung

Швейцарія внесла в санкційний список вісьмох громадян Росії, які мали чи мають стосунок до окупації українського Криму.

Про це повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

Під санкції потрапили:

  • начальник «управління ФСБ Росії по Криму» Леонід Михайлюк;
  • керівник «Головного слідчого управління СК Росії по Криму» Володимир Терентьєв;
  • «судді» Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов, які незаконно здійснюють на півострові так зване судочинство;
  • «слідчий» Магомед Магомедов;
  • «прокурор» Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку політики, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.