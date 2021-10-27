Оккупация Крыма. Швейцария расширила персональные санкции против россиян

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма.
Об этом сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.
Под санкции попали:
- начальник «управления ФСБ России по Крыму» Леонид Михайлюк;
- руководитель «Главного следственного управления СК России по Крыму» Владимир Терентьев;
- «судьи» Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, незаконно осуществляющие на полуострове так называемое судопроизводство;
- «следователь» Магомед Магомедов;
- «прокурор» Евгений Колпиков.
Они подверглись санкциям за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
- 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил продление персональных санкций, введенных против граждан России за агрессию против Украины.