Оккупация Крыма. Швейцария расширила персональные санкции против россиян

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма.

Об этом сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.

Под санкции попали:

начальник «управления ФСБ России по Крыму» Леонид Михайлюк;

руководитель «Главного следственного управления СК России по Крыму» Владимир Терентьев;

«судьи» Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, незаконно осуществляющие на полуострове так называемое судопроизводство;

«следователь» Магомед Магомедов;

«прокурор» Евгений Колпиков.

Они подверглись санкциям за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.