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Оккупация Крыма. Швейцария расширила персональные санкции против россиян

Автор:
София Телишевская
Дата:
Оккупация Крыма. Швейцария расширила персональные санкции против россиян

Flickr / 波記338 Leung

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма.

Об этом сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.

Под санкции попали:

  • начальник «управления ФСБ России по Крыму» Леонид Михайлюк;
  • руководитель «Главного следственного управления СК России по Крыму» Владимир Терентьев;
  • «судьи» Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, незаконно осуществляющие на полуострове так называемое судопроизводство;
  • «следователь» Магомед Магомедов;
  • «прокурор» Евгений Колпиков.

Они подверглись санкциям за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.