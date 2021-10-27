Міноборони спростувало інформацію про скорочення чисельності ЗСУ

Міністерство оборони заперечує плани щодо скорочення штатів у ЗСУ, а заборону приймати офіцерів на службу з запасу пояснюють запланованим переміщенням між частинами наявних офіцерів.
Про це йдеться на сайті відомства.
Річ у тім, що після публікації цього розпорядження у ЗМІ зʼявилась інформація, що такі плани повʼязані зі скороченням низки офіцерських посад та переведенням їх на інші вакантні посади. Однак міністерство заперечує це.
«До нового навчального року протягом жовтня-листопада у Збройних силах України здійснюється реалізація плану переміщення на посади і резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців в умовах особливого періоду», — ідеться у повідомленні.
Це рішення має на меті упорядкувати роботу з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами та надати перевагу людям цієї категорії на проходження військової служби.
Прийняття людей офіцерського складу на військову службу за контрактом відновлять після виконання згаданого розпорядження.
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