Міноборони спростувало інформацію про скорочення чисельності ЗСУ

Міністерство оборони заперечує плани щодо скорочення штатів у ЗСУ, а заборону приймати офіцерів на службу з запасу пояснюють запланованим переміщенням між частинами наявних офіцерів.

Про це йдеться на сайті відомства.

Річ у тім, що після публікації цього розпорядження у ЗМІ зʼявилась інформація, що такі плани повʼязані зі скороченням низки офіцерських посад та переведенням їх на інші вакантні посади. Однак міністерство заперечує це.

«До нового навчального року протягом жовтня-листопада у Збройних силах України здійснюється реалізація плану переміщення на посади і резерву для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців в умовах особливого періоду», — ідеться у повідомленні.

Це рішення має на меті упорядкувати роботу з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами та надати перевагу людям цієї категорії на проходження військової служби.

Прийняття людей офіцерського складу на військову службу за контрактом відновлять після виконання згаданого розпорядження.