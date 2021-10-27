Український політвʼязень Яцкін знайшовся — його етапували до колонії в Кемеровській області

Працівники російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) етапували українського політвʼязня Івана Яцкіна в одну з колоній суворого режиму в Кемеровській області РФ. Раніше повідомлялося, що його вивезли із СІЗО-1 у Сімферополі у невідомому напрямку.

Про переміщення Яцкіна повідомив його адвокат Микола Полозов.

За його словами, про вивезення українця до Росії дізналася дружина Яцкіна — їй цю інформацію повідомили працівники кримської ФСВП. Вони не вказали, до якої саме колонії відправлено її чоловіка.

Полозов опублікував у Facebook зображення із зазначенням колоній у Кемеровській області, яких налічується там аж 13.

Facebook / Николай Полозов