Український політвʼязень Яцкін знайшовся — його етапували до колонії в Кемеровській області

Працівники російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) етапували українського політвʼязня Івана Яцкіна в одну з колоній суворого режиму в Кемеровській області РФ. Раніше повідомлялося, що його вивезли із СІЗО-1 у Сімферополі у невідомому напрямку.
Про переміщення Яцкіна повідомив його адвокат Микола Полозов.
За його словами, про вивезення українця до Росії дізналася дружина Яцкіна — їй цю інформацію повідомили працівники кримської ФСВП. Вони не вказали, до якої саме колонії відправлено її чоловіка.
Полозов опублікував у Facebook зображення із зазначенням колоній у Кемеровській області, яких налічується там аж 13.
- Кримчанина Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». Сам Яцкін винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію. У СБУ теж запевнили, що Яцкін не співпрацював зі службою.
- За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині.
- Правозахисний центр «Меморіал» включив чоловіка до списку осіб, яких переслідують незаконно та з політичних мотивів.
- У травні 2021 року Яцкіна засудили до 11 років колонії суворого режиму.