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Украинский политзаключенный Яцкин нашелся — его этапировали в колонию в Кемеровской области

Автор:
Костя Андрейковец
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Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) этапировали украинского политзаключенного Ивана Яцкина в одну из колоний строгого режима в Кемеровской области РФ. Ранее сообщалось, что его вывезли из СИЗО-1 в Симферополе в неизвестном направлении.

О перемещении Яцкина сообщил его адвокат Николай Полозов.

По его словам, о вывозе украинца в Россию узнала жена Яцкина — ей эту информацию сообщили сотрудники крымского ФСИН. Они не указали, в какую именно колонию отправлен ее муж.

Полозов опубликовал в Facebook изображение с указанием колоний в Кемеровской области, которых там насчитывается 13.

Facebook / Николай Полозов

  • Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ тоже заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
  • По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
  • Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.
  • В мае 2021 года Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима.