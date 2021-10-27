Украинский политзаключенный Яцкин нашелся — его этапировали в колонию в Кемеровской области

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) этапировали украинского политзаключенного Ивана Яцкина в одну из колоний строгого режима в Кемеровской области РФ. Ранее сообщалось, что его вывезли из СИЗО-1 в Симферополе в неизвестном направлении.
О перемещении Яцкина сообщил его адвокат Николай Полозов.
По его словам, о вывозе украинца в Россию узнала жена Яцкина — ей эту информацию сообщили сотрудники крымского ФСИН. Они не указали, в какую именно колонию отправлен ее муж.
Полозов опубликовал в Facebook изображение с указанием колоний в Кемеровской области, которых там насчитывается 13.
- Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ тоже заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
- По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
- Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.
- В мае 2021 года Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима.