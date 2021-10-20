Российские силовики вывезли из Симферополя украинского политзаключенного Яцкина. Где находится мужчина, неизвестно

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний вывезли из оккупированного Симферополя в неизвестном направлении украинского политзаключенного Ивана Яцкина.
Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.
«Украинский политзаключенный Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания. Конечный пункт этапа ФСИН не раскрывает», — написал правозащитник в социальных медиа.
- Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
- По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
- Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ тоже заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
- Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.
- В мае Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.