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Российские силовики вывезли из Симферополя украинского политзаключенного Яцкина. Где находится мужчина, неизвестно

Автор:
София Телишевская
Дата:
Российские силовики вывезли из Симферополя украинского политзаключенного Яцкина. Где находится мужчина, неизвестно

Facebook / Людмила Денісова

Сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний вывезли из оккупированного Симферополя в неизвестном направлении украинского политзаключенного Ивана Яцкина.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Украинский политзаключенный Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания. Конечный пункт этапа ФСИН не раскрывает», — написал правозащитник в социальных медиа.

  • Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
  • По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
  • Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ тоже заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
  • Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.
  • В мае Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.