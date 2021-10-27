WADA звинуватило антидопінгове агентство України в маніпуляціях із допінгом. Керівництво НАДЦ подало у відставку

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національну антидопінгову організацію України (NADC) у маніпуляціях із допінгом.

Про це повідомили у пресслужбі агентства.

Як зазначається, розслідування «Операція «Геркулес» розпочали у 2019 році, і були зібрані докази того, що з 2012 року організація попереджала спортсменів про майбутній допінг-контроль.

«NADC зв’язувалась зі спортсменами телефоном або через тренерів, щоб попросити їх зʼявитися наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать про те, що агентство часто використовувало цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були також випадки, коли вся національна команда перебувала в агентстві, очікуючи на тестування», — заявив голова відділу розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Окрім того, під час розслідування виявили докази на підтвердження того, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо зазначив щонайменше шість допінг-проб, взятих у змагальний період у легкоатлетів як ті, що були взяті у позазмагальний. Кожна з них виявилася негативною.

Водночас у WADA пояснили, що неправильний запис зразків може вплинути на результати аналізів, оскільки деякі речовини та методи заборонені лише на змаганнях. Тож позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил.

Наразі щодо Національного антидопінгового центру розпочали процес перевірки відповідності положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

На інформацію WADA вже відреагували у Міністерстві молоді та спорту України та заявили, що директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

«Ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою», — наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.