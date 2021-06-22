Новини

Українську тенісистку Ястремську виправдали у справі про вживання допінгу

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Українську тенісистку Ястремську виправдали у справі про вживання допінгу

Prudential Hong Kong Tennis Open

Міжнародний незалежний трибунал виправдав українську тенісистку Даяну Ястремську у справі про вживання допінгу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Ястремська оприлюднила свою заяву з приводу цього рішення. Там зазначається, що трибунал взяв до відома свідчення тенісистки про те, як заборонена речовина потрапила до її організму, і визначив, що це сталося не з вини Ястремської.

Там також вказується, що тенісистка може негайно відновити участь у змаганнях. Вона вже точно пропускає третій турнір Великого шолому Вімблдон, але Ястремська зможе взяти участь у цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо у складі української збірної.

  • Позитивну допінг-пробу Ястремська здала ще 24 листопада 2020 року, після чого її направили в акредитовану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторію в Монреалі (Канада). 22 грудня Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил.
  • Сама тенісистка запевняє, що не приймала заборонених речовин. За її словами, в її організмі виявили низьку концентрацію речовини після здачі негативного тесту двома тижнями раніше, а отримана нею «наукова оцінка» говорить про те, що речовина могла потрапити в організм випадково, перебуваючи у складі «чогось іншого».