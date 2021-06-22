Українську тенісистку Ястремську виправдали у справі про вживання допінгу

Міжнародний незалежний трибунал виправдав українську тенісистку Даяну Ястремську у справі про вживання допінгу.
Про це вона написала у своєму Facebook.
Ястремська оприлюднила свою заяву з приводу цього рішення. Там зазначається, що трибунал взяв до відома свідчення тенісистки про те, як заборонена речовина потрапила до її організму, і визначив, що це сталося не з вини Ястремської.
Там також вказується, що тенісистка може негайно відновити участь у змаганнях. Вона вже точно пропускає третій турнір Великого шолому Вімблдон, але Ястремська зможе взяти участь у цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо у складі української збірної.
- Позитивну допінг-пробу Ястремська здала ще 24 листопада 2020 року, після чого її направили в акредитовану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторію в Монреалі (Канада). 22 грудня Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил.
- Сама тенісистка запевняє, що не приймала заборонених речовин. За її словами, в її організмі виявили низьку концентрацію речовини після здачі негативного тесту двома тижнями раніше, а отримана нею «наукова оцінка» говорить про те, що речовина могла потрапити в організм випадково, перебуваючи у складі «чогось іншого».