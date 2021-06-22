Українську тенісистку Ястремську виправдали у справі про вживання допінгу

Міжнародний незалежний трибунал виправдав українську тенісистку Даяну Ястремську у справі про вживання допінгу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Ястремська оприлюднила свою заяву з приводу цього рішення. Там зазначається, що трибунал взяв до відома свідчення тенісистки про те, як заборонена речовина потрапила до її організму, і визначив, що це сталося не з вини Ястремської.

Там також вказується, що тенісистка може негайно відновити участь у змаганнях. Вона вже точно пропускає третій турнір Великого шолому Вімблдон, але Ястремська зможе взяти участь у цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо у складі української збірної.