Спортивний арбітраж відхилив апеляцію другої ракетки України Ястремської на відсторонення через допінг

Спортивний арбітражний суд (CAS) удруге відхилив апеляцію української тенісистки Даяни Ястремської, яка оскаржувала рішення про відсторонення від змагань через вживання допінгу.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).

У січні Незалежний трибунал відмовив Ястремській у знятті тимчасового недопуску до змагань. Це рішення тенісистка вирішила оскаржити у CAS, проте суд його відхилив. Це означає, що українська спортсменка залишається відстороненою від участі у змаганнях до остаточного вирішення її справи.