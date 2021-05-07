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Спортивный арбитраж отклонил апелляцию второй ракетки Украины Ястремской на отстранение из-за допинга

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Спортивный арбитраж отклонил апелляцию второй ракетки Украины Ястремской на отстранение из-за допинга

Facebook / Prudential Hong Kong Tennis Open

Спортивный арбитражный суд (CAS) во второй раз отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая оспаривала решение об отстранении от соревнований из-за подозрения в употреблении допинга.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В январе Независимый суд отказал Ястремской в снятии временного недопуска к соревнованиям. Теннисистка решила обжаловать это решение в CAS, однако суд его отклонил. Это значит, что украинская спортсменка остается отстраненной от участия в соревнованиях до окончательного решения их дела.

  • Пробу Ястремская сдала еще 24 ноября 2020 года, после чего ее направили в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Монреале (Канада). 22 декабря Ястремскую обвинили в нарушении антидопинговых правил.
  • Сама теннисистка уверяет, что не принимала запрещенных веществ. По ее словам, в ее организме обнаружили низкую концентрацию вещества после сдачи негативного теста двумя неделями ранее, а полученная «научная оценка» говорит о том, что вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе «чего-то другого».