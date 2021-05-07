Спортивный арбитраж отклонил апелляцию второй ракетки Украины Ястремской на отстранение из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) во второй раз отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая оспаривала решение об отстранении от соревнований из-за подозрения в употреблении допинга.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В январе Независимый суд отказал Ястремской в снятии временного недопуска к соревнованиям. Теннисистка решила обжаловать это решение в CAS, однако суд его отклонил. Это значит, что украинская спортсменка остается отстраненной от участия в соревнованиях до окончательного решения их дела.