Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали по делу об употреблении допинга

Международный независимый трибунал оправдал украинскую теннисистку Даяну Ястремскую по делу об употреблении допинга.

Об этом она написала в своем Facebook.

Ястремская обнародовала свое заявление по поводу этого решения. Там отмечается, что трибунал принял к сведению показания теннисистки о том, как запрещенное вещество попало в ее организм, и определил, что это произошло не по вине Ястремской.

Там также указывается, что теннисистка может немедленно возобновить участие в соревнованиях. Она уже точно пропускает третий турнир Большого шлема Уимблдон, но Ястремская сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио этим летом в составе украинской сборной.