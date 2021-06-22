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Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали по делу об употреблении допинга

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали по делу об употреблении допинга

Prudential Hong Kong Tennis Open

Международный независимый трибунал оправдал украинскую теннисистку Даяну Ястремскую по делу об употреблении допинга.

Об этом она написала в своем Facebook.

Ястремская обнародовала свое заявление по поводу этого решения. Там отмечается, что трибунал принял к сведению показания теннисистки о том, как запрещенное вещество попало в ее организм, и определил, что это произошло не по вине Ястремской.

Там также указывается, что теннисистка может немедленно возобновить участие в соревнованиях. Она уже точно пропускает третий турнир Большого шлема Уимблдон, но Ястремская сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио этим летом в составе украинской сборной.

  • Положительную допинг-пробу Ястремская сдала еще 24 ноября 2020 года, после чего ее направили в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Монреале (Канада). 22 декабря Ястремскую обвинили в нарушении антидопинговых правил.
  • Сама теннисистка уверяет, что не принимала запрещенных веществ. По ее словам, в ее организме обнаружили низкую концентрацию вещества после сдачи негативного теста двумя неделями ранее, а полученная ею «научная оценка» говорит о том, что вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе «чего-то другого».