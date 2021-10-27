WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с допингом. Руководство НАДЦ подало в отставку

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальную антидопинговую организацию Украины (NADC) в манипуляциях с допингом.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Как отмечается, расследование «Операция «Геркулес» было начато в 2019 году, были собраны доказательства того, что с 2012 года организация предупреждала спортсменов о предстоящем допинг-контроле.
«NADC связывалась со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их появиться на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, были также случаи, когда вся национальная команда находилась в агентстве, ожидая тестирования», — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.
Кроме того, в ходе расследования выявили доказательства в подтверждение того, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно отметил по меньшей мере шесть допинг-проб, взятых в соревновательный период у легкоатлетов, как взятые во внесоревновательный. Каждая из них оказалась отрицательной.
В то же время в WADA объяснили, что неправильная запись образцов может повлиять на результаты анализов, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Положительный тест может быть ошибочно классифицирован как негативный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.
В отношении Национального антидопингового центра начали процесс проверки соответствия положениям международного стандарта, подписанного сторонами.
На информацию WADA уже отреагировали в Министерстве молодежи и спорта Украины и заявили, что директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.
«Мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», — подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
- Ранее Международный независимый трибунал оправдал украинскую теннисистку Даяну Ястремскую по делу об употреблении допинга.
- Положительную допинг-пробу Ястремская сдала еще 24 ноября 2020 года, после чего ее направили в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством лабораторию в Монреале (Канада). 22 декабря Ястремскую обвинили в нарушении антидопинговых правил.
- Сама теннисистка уверяет, что не принимала запрещенных веществ. По ее словам, в его организме обнаружили низкую концентрацию вещества после сдачи отрицательного теста двумя неделями ранее, а полученная ею «научная оценка» говорит о том, что вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе «чего-то другого».
- В декабре 2019 года WADA на 4 года отстранило Россию от чемпионатов мира и олимпиад из-за допингового скандала. Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только под нейтральным флагом, а допускать к участию будут только тех, кто не причастен к допинговым нарушениям.
- WADA подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. К такому выводу в WADA пришли после того, как проверили данные 2 262 проб из лаборатории РУСАДА. Из них 578 образцов, взятых у 298 спортсменов, стали приоритетными для расследования.