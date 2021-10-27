Китайські вчені заявили, що розробили перші у світі програмовані квантові компʼютери

Китайські вчені стверджують, що збудували перші у світі два програмовані квантові компʼютери, які «вирішують проблеми, що нині неможливі для «класичних» неквантових компʼютерів».

Про це повідомляють The Independent і китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Компʼютери розробили дослідники з Університету науки і технологій Китаю. Перший із них — Zuchongzhi 2.1 — «у мільйон разів потужніший» за свого найближчого конкурента Google Sycamore. Китайські науковці заявили, що цей квантовий компʼютер за годину впорається з розрахунками, на які найпотужніший електронний компʼютер витратить 8 років. Однак для цього систему Zuchongzhi 2.1 доведеться тримати за дуже низької температури.