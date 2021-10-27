Китайские ученые заявили, что разработали первые в мире программируемые квантовые компьютеры

Китайские ученые утверждают, что построили первые в мире два программируемых квантовых компьютера, «решающие проблемы, которые сейчас невозможны для «классических» неквантовых компьютеров». Об этом сообщают The Independent и китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Компьютеры разработали исследователи из Университета науки и технологий Китая. Первый из них — Zuchongzhi 2.1 — «в миллион раз мощнее», чем его ближайший конкурент Google Sycamore. Китайские ученые заявили, что этот квантовый компьютер за час справится с расчетами, на которые самый мощный электронный компьютер потратит 8 лет. Однако для этого систему Zuchongzhi 2.1 придется держать при очень низкой температуре.

Их второй компьютер, Jiuzhang 2 может производить вычисления в 100 триллионов раз быстрее, чем самый быстрый из существующих суперкомпьютеров в мире. Хотя не ожидается, что эти машины полностью заменят классические компьютеры, они могут выполнять определенные сложные вычисления в течение коротких периодов времени. К примеру, квантовые компьютеры общего назначения в перспективе найдут применение в сфере дешифрования, прогноза погоды, материаловедения и разработки лекарств.