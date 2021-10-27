Апеляційний суд підтвердив законність конфіскації у Киви 1,2 мільйона гривень, отриманих за жомову яму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність конфіскації 1,25 мільйона гривень, які нардеп від ОПзЖ Ілля Кива задекларував як прибуток від здачі в оренду жомової ями.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Адвокати Киви стверджували, що під ямою нібито є нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів), тому орендна плата за неї була настільки високою. Вони просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.
«Адвокати також заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але чомусь у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів», — повідомили активісти.
Зррештою судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції. «Це перший мільйон, який Україна отримає в бюджет за допомогою інструмента цивільної конфіскації необґрунтованих активів», — підкреслили в ЦПК.
- 13 серпня Вищий антикорупційний суд конфіскував у Іллі Киви 1,2 мільйона гривень — це прибутки від жомової ями.
- У липні 2020 року журналісти-розслідувачі повідомили, що Кива у своїй декларації написав, що отримав 1,2 мільйона гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області. Яму орендувала фіктивна фірма «Компанія «Сіквел». Її представниця відмовилася пояснювати причину оренди зарослої бурʼяном ями. Згодом Кива продав яму іншій фірмі — «Укрзвʼязокмонтаж», в якій сам колись був директором і головним бухгалтером. Сума продажу невідома.
- Журналістам Кива заявив, що особисто не веде справи, повʼязані з ямою, і нікому її не продавав. Він припустив, що її взагалі «рейдернули». Уже в січні 2021 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що фірму, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, заснував мешканець «ЛНР». Її печатку знайшли під час спецоперації СБУ з викриття конвертаційного центру.