Апеляційний суд підтвердив законність конфіскації у Киви 1,2 мільйона гривень, отриманих за жомову яму

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність конфіскації 1,25 мільйона гривень, які нардеп від ОПзЖ Ілля Кива задекларував як прибуток від здачі в оренду жомової ями.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Адвокати Киви стверджували, що під ямою нібито є нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів), тому орендна плата за неї була настільки високою. Вони просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.

«Адвокати також заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але чомусь у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів», — повідомили активісти.

Зррештою судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції. «Це перший мільйон, який Україна отримає в бюджет за допомогою інструмента цивільної конфіскації необґрунтованих активів», — підкреслили в ЦПК.