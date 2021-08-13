Вищий антикорупційний суд конфіскував у нардепа Іллі Киви прибутки від жомової ями — це 1,2 млн грн

Вищий антикорупційний суд конфіскував у нардепа фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілли Киви 1,2 мільйони гривень — це прибутки від жомової ями. Тепер ці гроші мають перейти державі.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у пʼятницю, 13 серпня.

Суд визнав ці активи необґрунтованими та постановив їх конфіскувати. Про це просила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, адже нардеп, не володіючи жомовою ямою та не маючи права на її користування, здавав її в оренду фіктивному підприємству.