Высший антикоррупционный суд конфисковал у нардепа Ильи Кивы доходы от жомовой ямы — это 1,2 млн грн

Высший антикоррупционный суд конфисковал у нардепа фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен — это доходы от жомовой ямы. Теперь эти деньги должны перейти государству.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 13 августа.

Суд признал эти активы необоснованными и постановил их конфисковать. Об этом просила Специализированная антикоррупционная прокуратура, ведь нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.