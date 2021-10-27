Апелляционный суд подтвердил законность конфискации у Кивы 1,2 миллиона гривен, полученных за жомовую яму

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность конфискации 1,25 миллиона гривен, которые нардеп от ОПзЖ Илья Кива задекларировал как прибыль от сдачи в аренду жомовой ямы.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокаты Кивы утверждали, что под ямой якобы находится нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), поэтому цена арендной платы за нее была столь высокой. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.

«Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов», — сообщили активисты.

В итоге судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции. «Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента гражданской конфискации необоснованных активов», — подчеркнули в ЦПК.