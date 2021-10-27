Апелляционный суд подтвердил законность конфискации у Кивы 1,2 миллиона гривен, полученных за жомовую яму

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность конфискации 1,25 миллиона гривен, которые нардеп от ОПзЖ Илья Кива задекларировал как прибыль от сдачи в аренду жомовой ямы.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
Адвокаты Кивы утверждали, что под ямой якобы находится нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов), поэтому цена арендной платы за нее была столь высокой. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.
«Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов», — сообщили активисты.
В итоге судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции. «Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента гражданской конфискации необоснованных активов», — подчеркнули в ЦПК.
- 13 августа Высший антикоррупционный суд конфисковал у Ильи Кивы 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы.
- В июле 2020 года журналисты-расследователи сообщили, что Кива в своей декларации написал, что получил 1,2 миллиона гривен в год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области. Ему арендовала фиктивная компания «Компания «Сиквел». Ее представительница отказалась объяснять причину аренды заросшей сорняком ямы. Впоследствии Кива продал яму другой фирме — «Укрсвязьмонтаж», в которой сам когда-то был директором и главным бухгалтером. Сумма продаж неизвестна.
- Журналистам Кива заявил, что лично не ведет дела, связанные с ямой, и никому ее не продавал. Он предположил, что ее вообще «рейдернули». Уже в январе 2021 года журналисты Bihus.Info выяснили, что фирму, заплатившую Киве 1,2 миллиона за аренду ямы, основал житель «ЛНР». Ее печать нашли во время спецоперации СБУ по разоблачению конвертационного центра.