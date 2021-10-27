Кіберполіція знайшла розробника фейкової «Дії». Міністр цифрової трансформації пропонує відправити його на виправні роботи

Кіберполіція знайшла розробника фейкового додатку «Дія», який дозволяв самостійно створювати та редагувати електронні документи. Ним виявився 21-річний хлопець із Запорізької області.

Про це пише пресслужба Кіберполіції.

«Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком «Дія». У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19», — розповіли правоохоронці.

Фейковий додаток він продавав в інтернеті за 100 гривень. Тепер поліцейські працюють над блокуванням поширення цього додатку, а також встановлюють осіб, які його придбали.

Проти хлопця порушили справу за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу компʼютерів, автоматизованих систем, компʼютерних мереж чи мереж електрозвʼязку) ККУ. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Натомість міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує відправити хлопця на виправні роботи.

«Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей», — зазначив він.