Киберполиция нашла разработчика фейковой «Дії». Министр цифровой трансформации предлагает отправить его на исправительные работы

Киберполиция нашла разработчика фейкового приложения «Дія», позволявшего самостоятельно создавать и редактировать электронные документы. Им оказался 21-летний молодой человек из Запорожской области.

Об этом пишет пресс-служба Киберполиции.

«Злоумышленник самостоятельно разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентично государственному приложению «Дія». В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя хоть какой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от Covid-19», — рассказали правоохранители.

Фейковое приложение он продавал в интернете за 100 гривен. Теперь полицейские работают над блокировкой распространения этого приложения, а также устанавливают лиц, которые его приобрели.

Против парня возбудили дело по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагает отправить парня на исправительные работы.

«Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT без персональных данных и других сенситивных вещей», — отметил он.