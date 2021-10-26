Спецслужби Європи та США заарештували 150 осіб у рамках великої операції проти даркнету

Спецслужби низки країн Європи та США провели велику спецоперацію під назвою Dark HunTOR, в рамках якої заарештували 150 підозрюваних у продажу та купівлі незаконних товарів у даркнеті.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на Європол.

Вказано, що це одна з найбільших в історії операцій із боротьби з «темною мережею». Деяких арештованих Європол розглядаэ як ключових фігурантів злочинної діяльності.