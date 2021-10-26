Спецслужбы Европы и США арестовали 150 человек в рамках крупнейшей операции против даркнета

Спецслужбы ряда стран Европы и США провели крупную спецоперацию под названием Dark HunTOR, в рамках которой арестовали 150 подозреваемых в продаже и покупке незаконных товаров в даркнете.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Европол.

Указано, что это одна из крупнейших в истории операций по борьбе с «темной сетью». Некоторых арестованных Европол рассматривает как ключевых фигурантов преступной деятельности.