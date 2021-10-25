СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступную группу, которая отмыла для хакеров десятки миллионов

Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию, по результатам которой разоблачили в Николаеве преступную группу — она отмыла для хакеров десятки миллионов долларов через даркнет.

Об этом сообщают Нацполиция и СБУ.

Группа украинцев организовала схему с множеством подставных лиц, благодаря которой работала с различными финансовыми сервисами. Также украинцы самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывают цифровые кошельки и воруют криптовалюту.