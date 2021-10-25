СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступную группу, которая отмыла для хакеров десятки миллионов

Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию, по результатам которой разоблачили в Николаеве преступную группу — она отмыла для хакеров десятки миллионов долларов через даркнет.
Об этом сообщают Нацполиция и СБУ.
Группа украинцев организовала схему с множеством подставных лиц, благодаря которой работала с различными финансовыми сервисами. Также украинцы самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывают цифровые кошельки и воруют криптовалюту.
Клиентами группы были различные хакеры, в том числе действующие на территории России. Для них украинцы выводили краденое в наличные.
Во время обысков у группировки правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами, флэшки, черновые записи и наличные деньги в разной валюте.
Сейчас правоохранители анализируют информацию для привлечения к ответственности всех причастных, в том числе и иностранных заказчиков.
- В октябре в Ивано-Франковской области СБУ задержала хакера, который создал сеть из более чем 100 тысяч фейковых аккаунтов для атак.
- В сентябре в Харьковской области разоблачили крупную российскую ботоферму, которая с помощью 50 тысяч фейковых аккаунтов вела антиукраинскую пропаганду.