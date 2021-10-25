СБУ і спецслужби США викрили в Миколаєві злочинну групу, яка відмила для хакерів десятки мільйонів

Кіберспеціалісти СБУ і спецоргани США провели спільну операцію, за результатами якої викрили в Миколаєві злочинну групу — вона відмила для хакерів десятки мільйонів доларів через даркнет.

Про це повідомляють Нацполіція і СБУ.

Група українців організувала схему з безліччю підставних осіб, завдяки якій працювала з різними фінансовими сервісами. Також українці самостійно виготовляли і продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламують цифрові гаманці і крадуть криптовалюту.