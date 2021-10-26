Злиття нейтронних зірок у Всесвіті утворює більше золота і платини, ніж злиття з чорними дірами

Науковці з Массачусетського технологічного інституту та Університету Нью-Гемпшира дійшли висновку, що злиття нейтронних зірок призводить до масштабного утворення важких металів, таких як золото та платина. Раніше вважалося, що більшість цих металів утворилися внаслідок злиття між нейтронними зірками і чорними дірами.

Про це повідомляє Scitechdaily.

Так, на переконання науковців, подвійні нейтронні зірки є, імовірним, джерелом золота, платини та інших важких металів, які сьогодні відомі світові. Це відкриття дозволить визначити кількість важких елементів, які зʼявляються у Всесвіті.

Як вчені дійшли такого висновку

Коли в зірках відбувається ядерний синтез, то їм потрібна енергія для обʼєднання протонів — саме «посилена» енергія утворює більш важкі елементи. Однак утворення саме платини та золота потребує набагато більше енергії, ніж може дати цей синтез.

Спершу дослідники вважали, що цю енергію дає вибух наднових зірок, бо тоді залізо в їх центрі може обʼєднатися з більш легкими елементами і утворити більш важкі.

Утім після виявленя гравітаційних хвиль, які виникли в 130 мільйонах світлових років від нас унаслідок зіткнення двох нейтронних зірок, учені зрозуміли, що це злиття і є причиною утворення ваажких металів.

«Кількість золота, виробленого внаслідок злиття, була в кілька разів більша за масу Землі. Розрахунки показали, що подвійні нейтронні зірки є більш ефективним способом створення важких елементів порівняно з надновими», — зазначили автори дослідження.