Слияние нейтронных звезд во Вселенной образует больше золота и платины, чем слияние с черными дырами

Ученые из Массачусетского технологического института и Университета Нью-Гэмпшира пришли к выводу, что слияние нейтронных звезд приводит к масштабному образованию тяжелых металлов, таких как золото и платина. Ранее считалось, что большинство этих металлов образовались в результате слияния между нейтронными звездами и черными дырами.
Об этом сообщает Scitechdaily.
Так, по убеждению ученых, двойные нейтронные звезды, вероятно, являются источником золота, платины и других тяжелых металлов, которые сегодня известны миру. Это открытие позволит определить количество тяжелых элементов, появляющихся во Вселенной.
Как ученые пришли к такому выводу
Когда в звездах происходит ядерный синтез, им нужна энергия для объединения протонов — именно «усиленная» энергия образует более тяжелые элементы. Однако образование платины и золота требует гораздо больше энергии, чем может дать этот синтез.
Сначала исследователи считали, что эту энергия дает взрыв сверхновых звезд, потому что железо в их центре может объединиться с более легкими элементами и образовать более тяжелые.
Впрочем, после обнаружения гравитационных волн, возникших в 130 миллионах световых лет от нас в результате столкновения двух нейтронных звезд, ученые поняли, что это слияние и является причиной образования тяжелых металлов.
«Количество золота, произведенного вследствие слияния, было в несколько раз больше массы Земли. Расчеты показали, что двойные нейтронные звезды являются более эффективным способом создания тяжелых элементов по сравнению со сверхновыми», — отметили авторы исследования.
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