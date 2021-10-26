Мер Садовий: У школах Львова з 1 листопада запроваджують дистанційне навчання

У Львові всі школи з понеділка, 1 листопада, переходять на дистанційне навчання.
Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час відеозвернення 26 жовтня.
«Комісія ухвалила однозначне чітке рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це і початкова школа, і старші класи», — наголосив він.
За словами Садового, у звичайному режимі працюватимуть лише садочки.
Окрім цього, мер міста зазначив, що завтра урядова комісія може ухвалити рішення про переведення Львова до «червоної» зони.
- В Україні встановили черговий рекорд смертності від коронавірусу — 734 людини за добу 25 жовтня. За добу 21 жовтня в Україні виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус — 23 785.
- У «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська області. А від 26 жовтня туди потрапили Миколаївська та Рівненська області.