Мер Садовий: У школах Львова з 1 листопада запроваджують дистанційне навчання

У Львові всі школи з понеділка, 1 листопада, переходять на дистанційне навчання.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час відеозвернення 26 жовтня.

«Комісія ухвалила однозначне чітке рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це і початкова школа, і старші класи», — наголосив він.