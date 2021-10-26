У Чехії затримали сімох українців за вимагання грошей у своїх співвітчизників

Співробітники Національного центру боротьби з організованою злочинністю Служби кримінальної поліції та розслідувань Чехії затримали сімох українців за звинуваченням у створенні злочинного угруповання.

Про це пише пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, затримані входили до так званої «луганської бригади». Свою діяльність вони вели переважно у Брно та Південно-Моравському краї, їхніми жертвами ставали вихідці з України. Від них вимагали платню за так званий захист. Таким чином, обвинувачені мали отримати не менше 2,5 мільйона чеських крон ($112 тисяч).

Під час спецоперації затримали сімох осіб (4 чоловіки та 3 жінки). Жінок звинувачують у наданні злочинцям своїх банківських рахунків для переказу коштів.

Під час обшуків житла підозрюваних поліція виявила 1,5 мільйона крон ($68 тисяч), а також вогнепальну зброю. Підозрюваним загрожує до 10 років увʼязнення.