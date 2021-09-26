У Нідерландах затримали двох українців, які везли на яхті нелегальних мігрантів

У Нідерландах поліція та митники затримали біля берегів Північного моря вітрильну яхту з мігрантами на борту. Керували судном українці.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Громадян України затримали за підозрою у контрабанді людей. Інцидент стався біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія. Судно прямувало до Великої Британії. Повідомляється, що затримані мігранти спершу намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдену, Хук-ван-Холланду чи Роттердаму.
Видання зазначає, що з часу початку кризи біженців в ЄС у 2015 році українським чоловікам, які шукали роботу, пропонували працювати на яхтах, зокрема в Середземному морі, і перевозити туристів з Туреччини. Під час прибуття до портів Італії чи Греції зʼясовувалося, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебували нелегальні мігранти. Через це в увʼязненні в Італії та Греції перебувають кілька сотень українців.
- У жовтні 2018 року в Середземному морі, у Каламакському морському регіоні Паліовуна, правоохоронці Греції затримали українську яхту. На ній перевозили 57 мігрантів.
- Перед цим у Греції затримали судно під українським прапором і трьох українців-членів екіпажу. Вони перевозили 65 нелегальних мігрантів.