В Нидерландах задержали двух украинцев, которые везли на яхте нелегальных мигрантов

В Нидерландах полиция и таможенники задержали у берегов Северного моря парусную яхту с мигрантами на борту. Управляли судном украинцы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Украинцев задержали по подозрению в контрабанде людей. Инцидент произошел около города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Судно направлялось в Великобританию. Сообщается, что задержанные мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда, или Роттердама.

Издание отмечает, что с момента начала кризиса беженцев в ЕС в 2015 году украинским мужчинам, которые искали работу, предлагали работать на яхтах, в частности в Средиземном море, и перевозить туристов из Турции. Во время прибытия в порты Италии или Греции выяснялось, что на борту яхт, на которых работают украинские моряки, находились нелегальные мигранты. Из-за этого в заключении в Италии и Греции находятся несколько сотен украинцев.