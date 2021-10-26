У США відтермінували реліз фільму, який озвучив актор Алек Болдвін

У США відклали випуск документального фільму про довкілля, який озвучив актор Алек Болдвін. Рішення ухвалили після нещасного випадку під час зйомок фільму «Іржа», під час якого Болдвін застрелив операторку із реквізитного пістолета.

Про це заявив режисер документального фільму Ентоні Бакстер, а деталі повідомляє Reuters.

Фільм «Флінт» мав вийти у пʼятницю, 29 жовтня, у кінотеатрах США. Документальна стрічка розповідає про кризу водопостачання у місті Флінт.

«З поваги до недавніх трагічних подій ми відклали випуск фільму «Флінт» у США у театральному та цифровому форматі. Можливість почути історію жителів Флінту, як і раніше, дуже важлива для мене, і ми забезпечимо випуск фільму, але пізніше», — написав Ентоні Бакстер.