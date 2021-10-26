В США отсрочили релиз фильма, который озвучил актер Алек Болдуин

В США отложили выпуск документального фильма об окружающей среде, который озвучил актер Алек Болуин. Решение было принято после несчастного случая во время съемок фильма «Ржавчина», во время которого Болдуин застрелил оператора из реквизитного пистолета.

Об этом заявил режиссер документального фильма Энтони Бакстер, а детали сообщает Reuters.

Фильм «Флинт» должен был выйти в пятницу, 29 октября, в кинотеатрах США. Документальная лента повествует о кризисе водоснабжения в городе Флинт.

«Из уважения к недавним трагическим событиям мы отложили выпуск фильма «Флинт» в США в театральном и цифровом формате. Возможность услышать историю жителей Флинта по-прежнему очень важна для меня, и мы обеспечим выпуск фильма, но позже», — написал Энтони Бакстер.