Секретар РНБО Данілов заявив, що суди в Україні «не менш небезпечні, ніж олігархи». У Верховному суді йому відповіли мемом

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав судову систему «корпорацією» та заявив, що вона для України є «не менш небезпечною, ніж олігархи». У Верховному суді на це відреагували мемом.
Відповідну заяву Данілов зробив в інтерв’ю «РБК-Україна».
Секретар РНБО заявив, що судді в Україні можуть відкласти, перенести, порушити, прискорити чи уповільнити будь-яке питання. Він також зазначив, що в Україні відсутній аналіз судових рішень — через це в одному рішенні можуть бути абсолютно протилежні інтерпретації.
У Верховному суді відреагували на такі заяви Данілова мемом, що РНБО нібито хоче незалежних судів, але натомість сама на них впливає.
«Верховний суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина», — вважають судді.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Провести цю реформу Зеленський обіцяв Байдену.
- 21 вересня Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, який триватиме до 21 жовтня, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня. Зрештою 23 жовтня вона обрала чотирьох кандидатів до Етичної ради.
- Водночас Верховний суд 8 жовтня звернувся до Конституційного суду України з питанням про «неконституційність» низки повноважень Етичної ради. Нагадаємо, що в Етичну раду повинні входити троє представників Ради суддів України і троє міжнародних експертів. Етична рада повинна провести разову перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя на доброчесність, а також допомогти відібрати до складу Ради правосуддя нових представників. На думку як Верховного суду, так і Ради суддів України, Етична рада не повинна перевіряти членів ВРП — суддів, які раніше вже пройшли відповідні перевірки в рамках кваліфікаційного оцінювання.