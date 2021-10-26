Секретарь СНБО Данилов заявил, что суды в Украине «не менее опасны, чем олигархи». В Верховном суде ему ответили мемом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал судебную систему «корпорацией» и заявил, что она для Украины «не менее опасна, чем олигархи». В Верховном суде на это отреагировали мемом.
Соответствующее заявление Данилов сделал в интервью «РБК-Украина».
Секретарь СНБО заявил, что судьи в Украине могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос. Он также отметил, что в Украине отсутствует анализ судебных решений, поэтому в одном решении могут быть абсолютно противоположные интерпретации.
В Верховном суде отреагировали на такие заявления Данилова мемом, что СНБО якобы хочет независимых судов, но сам на них влияет.
«Верховный суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина», — считают судьи.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность члена Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить по крайней мере одного своего представителя еще до 13 сентября. В итоге 23 октября он избрал четырех кандидатов в Этический совет.
- Верховный суд 8 октября обратился в Конституционный суд Украины с вопросом о «неконституционности» ряда полномочий Этического совета. Напомним, что в Этический совет должны входить трое представителей Совета судей Украины и трое международных экспертов. Этический совет должен провести разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия на добродетель, а также помочь отобрать в состав Совета правосудия новых представителей. По мнению как Верховного суда, так и Совета судей Украины, Этический совет не должен проверять членов ВСП — судей, уже прошедших соответствующие проверки в рамках квалификационного оценивания.