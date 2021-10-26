Секретарь СНБО Данилов заявил, что суды в Украине «не менее опасны, чем олигархи». В Верховном суде ему ответили мемом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал судебную систему «корпорацией» и заявил, что она для Украины «не менее опасна, чем олигархи». В Верховном суде на это отреагировали мемом.

Соответствующее заявление Данилов сделал в интервью «РБК-Украина».

Секретарь СНБО заявил, что судьи в Украине могут отложить, перенести, поднять, ускорить или замедлить любой вопрос. Он также отметил, что в Украине отсутствует анализ судебных решений, поэтому в одном решении могут быть абсолютно противоположные интерпретации.

В Верховном суде отреагировали на такие заявления Данилова мемом, что СНБО якобы хочет независимых судов, но сам на них влияет.

«Верховный суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина», — считают судьи.