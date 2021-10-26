Ощадбанк оскаржив скасування виплати Росією $1,3 млрд збитків за Крим

Державний Ощадбанк оскаржив у касаційному суді Франції рішення Апеляційного суду Парижа, який скасував рішення інвестиційного арбітражу за позовом до Росії щодо відшкодування $1,3 мільярда збитків від окупації Криму.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У березні 2021 року Апеляційний суд ухвалив, що арбітраж не має юрисдикції у зазначеній справі.

«Розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані Російською Федерацією активи Ощадбанку в окупованому Криму постійно знаходиться в центрі уваги керівництва банку. Попри складний перебіг та безпрецедентний характер цієї справи Ощад використовуватиме всі наявні можливості для повного задоволення своїх справедливих вимог», — заявив голова правління банку Сергій Наумов.