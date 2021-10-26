Ощадбанк обжаловал отмену выплаты Россией $1,3 млрд убытков за Крым

Государственный Ощадбанк оспорил в кассационном суде Франции решение Апелляционного суда Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по иску к России о возмещении $1,3 миллиарда убытков от оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В марте 2021 году Апелляционный суд постановил, что у арбитража нет юрисдикции по указанному делу.

«Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РФ активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощадбанк будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований», — заявил глава правления банка Сергей Наумов.