Ощадбанк обжаловал отмену выплаты Россией $1,3 млрд убытков за Крым

Государственный Ощадбанк оспорил в кассационном суде Франции решение Апелляционного суда Парижа, который отменил решение инвестиционного арбитража по иску к России о возмещении $1,3 миллиарда убытков от оккупации Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В марте 2021 году Апелляционный суд постановил, что у арбитража нет юрисдикции по указанному делу.
«Рассмотрение дела о получении справедливой компенсации за экспроприированные РФ активы Ощадбанка в оккупированном Крыму постоянно находится в центре внимания руководства банка. Несмотря на сложный ход и беспрецедентный характер этого дела, Ощадбанк будет использовать все имеющиеся возможности для полного удовлетворения своих справедливых требований», — заявил глава правления банка Сергей Наумов.
- 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование Ощадбанка о компенсации убытков Россией. Сумма возмещения должна была составить $1,1 миллиарда плюс проценты (всего $1,3 миллиарда).
- Россия обжаловала это решение в национальном суде по месту проведения арбитража — в Париже. Суд поддержал одну из претензий россиян и на основании этого отменил решение Арбитражного трибунала.
- Такое решение суд принял из-за того, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, касается инвестиций с 1 января 1992 года. А Ощадбанк начал работать в Крыму раньше — сразу после распада СССР.
- Ощадбанк посчитал решение ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.