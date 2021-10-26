Національний художній музей випустить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва. Її продадуть

Національний художній музей України у співпраці зі стартапом STAMPSDAQ випустить цифрову NFT-колекцію українського мистецтва, яку виставлять на продаж.

Про це музей повідомив у своєму Facebook.

На початку 2022 року STAMPSDAQ запустить торговий майданчик, на якому виставлять NFT-версії картин Олександра Мурашка, Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Миколи Пимоненка та багатьох інших класиків українського мистецтва.

Музей показав деякі з оригіналів робіт, які увійшли до NFT-колекції.

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NFT-колекція працюватиме на основі технології блокчейну і матиме 5 ступенів рідкості: звичайний, рідкісний, суперрідкісний, ультрарідкісний та унікальний. Рівні неповторності відрізнятимуться анімаційними елементами кожної роботи — по суті, полотна «оживуть» в онлайн-форматі.

«Це можливість стати меценатом музею, адже з кожного придбаного NFT-токена музей отримуватиме роялті — 10% від вартості токену, що стане вагомою підтримкою наших майбутніх проєктів», — зазначили в музеї.