Национальный художественный музей выпустит цифровую NFT-коллекцию украинского искусства. Ее продадут

Национальный художественный музей Украины в сотрудничестве со стартапом STAMPSDAQ выпустит цифровую NFT-коллекцию украинского искусства, которую выставят на продажу.
Об этом музей сообщил в своем Facebook.
В начале 2022 года STAMPSDAQ запустит торговую площадку, на которой выставят NFT-версии картин Александра Мурашко, Александры Экстер, Всеволода Максимовича, Николая Пимоненко и многих других классиков украинского искусства.
Музей показал некоторые из оригиналов работ, вошедших в NFT-коллекцию.
NFT-коллекция будет работать на основе технологии блокчейна и будет иметь 5 степеней редкости: обычный, редкий, суперредкий, ультраредкий и уникальный. Уровни неповторимости будут отличаться анимационными элементами каждой работы — по сути, полотна «оживут» в онлайн-формате.
«Это возможность стать меценатом музея, ведь от каждого приобретенного NFT-токена музей будет получать роялти — 10% стоимости токена, что станет весомой поддержкой наших будущих проектов», — отметили в музее.
- В сентябре компания из Дубая 3F Music приобрела примерно за $74 тысячи NFT-токен с изображением двухлетней девочки, которая стала известной благодаря своему «взгляду искоса».
- До этого исходный код Всемирной паутины (WWW) продали на онлайн-аукционе Sotheby's в виде невзаимозаменяемого токена за $5,4 миллиона.