Японська принцеса вийшла заміж за свого одногрупника і втратила титул

Японська принцеса Мако та її наречений, колишній одногрупник без знатного походження Кей Комура одружились 26 жовтня. Мако втратила статус члена імператорської сімʼї і тепер матиме прізвище чоловіка.

Про це повідомляє The Japan Times.

Принцеса Мако залишила свою резиденцію в Токіо близько 10:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом 25 вересня), щоб зареєструвати шлюб. Вона кілька разів вклонилась своїм батькам, наслідному принцу Фуміхіто та наслідній принцесі Кіко.

На пресконференції у день весілля Мако вибачилася за будь-які проблеми, завдані людям її шлюбом: «Я дуже шкодую про завдані незручності, і я вдячна тим, хто продовжував підтримувати мене. Для мене Кей незамінний — шлюб був для нас необхідним вибором».

Попри те що батьки принцеси схвалили вибір доньки, Мако та її нареченого неодноразово критикували у ЗМІ.