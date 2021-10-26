Японская принцесса вышла замуж за своего одногруппника и утратила титул

Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник без знатного происхождения Кей Комура поженились 26 октября. Мако утратила статус члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Об этом сообщает The Japan Times.

Принцесса Мако покинула свою резиденцию в Токио около 10:00 по местному времени (23:00 по Киеву 25 сентября), чтобы зарегистрировать брак. Она несколько раз поклонилась своим родителям, наследному принцу Фумихито и наследной принцессе Кико.

На пресс-конференции в день свадьбы Мако принесла извинения за любые проблемы, причиненные людям ее браком: «Я очень сожалею о причиненных неудобствах, и я благодарна тем, кто продолжал поддерживать меня. Для меня Кей незаменим — брак был для нас необходимым выбором».

Несмотря на то что родители принцессы одобрили выбор дочери, Мако и ее жениха неоднократно критиковали в СМИ.