Японська принцеса Мако відмовилася від 1,3 млн доларів компенсації за втрату титулу

Уряд Японії не платитиме принцесі Мако компенсацію в 1,35 мільйона доларів за втрату королівського статусу через шлюб із одногрупником, який не має знатного походження.

Про це повідомляє CNN.

Право на трон у Японії мають лише спадкоємці чоловічої статі. Століттями за японським законом шлюб між представником родини імператора та людиною не «шляхетного» походження передбачає втрату королівського статусу.

Члени родини, які залишають сім’ю, мають також отримати одноразову виплату. У випадку Мако це 1,35 мільйона доларів. Однак уряд Японії зрештою ухвалив рішення не виплачувати ці гроші. Про це попросила сама Мако через публічну реакцію на її шлюб.

29-річна принцеса Японії Мако оголосила про заручини зі своїм одногрупником Кей Комуро у 2017, але весілля довелося перенести. Пара пояснила це тим, що мала «краще спланувати майбутнє».

Незважаючи на те, що батьки принцеси схвалили вибір доньки, Мако та її нареченого неодноразово критикували у ЗМІ.

Як повідомляє видання, пара планує одружитися через місяць та переїхати до США. Після весілля Мако втратить статус принцеси.